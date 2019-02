Como o primeiro Mercúrio retrógrado de 2019 afetará cada signo do zodíaco

Mercúrio retrógrado está de volta! Este planeta da comunicação, tecnologia e viagens, basicamente governa nossas coisas da vida cotidiana e neste ano começará em 5 de março em Peixes e termina em 28 do mesmo mês.

Confira como cada signo será afetado:

Áries

Esse retrocesso fará com que você se sinta com menos energia, mas isso não será negativo. Este momento será ideal para relaxar e evitar tomar decisões sérias ou assumir grandes responsabilidades. Que tal aproveitar este trânsito para se desfazer do que já não é mais relevante?

Entrar em problemas não será assim tão simples, já que nesta fase você evitará gastar energia à toa.

Touro

Atrasos e algumas confusões podem acontecer nesse período, por isso é mais do que necessário se aproximar dos amigos para que você tenha pessoas de confiança para ajudá-lo. Os relacionamentos amorosos devem ficar longe de desconfianças para evitar problemas sérios.

Gêmeos

Fase de atenção com a vida profissional. É preciso começar desde já a analisar suas pendências para diminuir as dores de cabeça no futuro. Se você está passando por momentos de frustração, é necessário tratar estes sentimentos para que eles não o afetem ainda mais durante o Mercúrio retrógrado.

Câncer

Momento de introspecção que deve ser aproveitado para a reflexão. Sua visão sobre a realidade poderá ficar ainda mais clara, mas é necessário ter muito cuidado com o que diz, a forma que escolhe dizer e sempre levar em conta a pessoa com quem você está se comunicando.

Leão

Seu signo atrai algumas situações dramáticas e desta vez não será diferente. Se a vida parecer que está de cabeça para baixo, será preciso desacelerar e levar as coisas com menos intensidade e paixão. A cautela deve ser usada especialmente quando você se sentir “provocado”.

Virgem

Para você, este trânsito pode trazer alguns sentimentos confusos de nostalgia e atrair pessoas do passado. É preciso pensar bem neste e refletir o que vale a pena ou não em tudo o que estiver relacionado à vida amorosa.

Libra

Sua energia também pode declinar consideravelmente. No entanto, é preciso fazer um esforço e continuar trabalhando em si mesmo. É preciso ter cuidado para não se desviar do caminho aos seus objetivos.

Escorpião

Fantasmas do passado podem vir à tona. No entanto, este não é momento de começar qualquer coisa ou tomar atitudes apenas ouvindo o coração. Para você, este trânsito deve ser levado com cautela e a paranoia deve ser controlada mais do que nunca.

Sagitário

Apesar de se sentir inquieto, você deve evitar planejar coisas importantes para estes dias. Se não puder escapar, esteja atento aos detalhes de tudo.

Capricórnio

Tenha precaução com erros em tudo que envolve comunicação. De todas as maneiras, essa fase pode não ser tão complicada para o seu signo, mas é preciso ficar positivo e valorizar tudo de bom que você alcançou.

Aquário

Tempo para analisar sua vida e concentrar sua energia em si mesmo para alcançar o estado de facilidade que esteve buscando. É preciso evitar a impulsividade, especialmente em assuntos relacionados às finanças.

Peixes

Você poderá se sentir com mais disposição para impor sua opinião. Este lado mais desafiador pode ser abraçado e aproveitado, mas sempre de forma justa. No caso de vivenciar certa desconexão com os aspectos positivos da sua vida, ative as boas vibrações e lembre-se que atraímos o que desejamos.