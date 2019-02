Bentley inicia comemorações dos 100 anos da marca com edições ilimitadas no Salão de Genebra de 2019

A Bentley celebra 100 anos em julho. Apesar disso, as comemorações começam no Salão de Genebra 2019 com o lançamento de uma edição ilimitada de centenário.

Segundo especulações do sítio estrangeiro CarScoops, a coleção pode ser inspirada no Continental GT. Contudo, não existe nenhuma informação oficial a respeito disso.

Outro grande lançamento esperado para Genebra é o Novo Bentayga Speed, considerado o SUV em produção mais rápido do mundo. Com motor de 6.0 litros, motor W12 turbocharge e capaz de gerar 626 cavalos de força.

O Bentayga pode chegar oficialmente a 100 k/h em apenas 3.9 segundos e atingir a velocidade máxima de 306 Km/h. Junto ao SUV, outra promessa para o Salão é o lançamento do Continental GT conversível.

Com as mesmas especificações do SUV, o conversível tem alguns números de velocidade um pouco melhores, talvez pela relação peso potência. O Continental GT leva 3,7 segundos para atingir 100 Km/h e atinge a velocidade máxima de 333 km/h.

Fechando o trio já confirmado está o Mulsanne W.O. Edition By Mulliner. O mais exclusivo das três apresentações, este carro terá 100 unidades comercializadas. Isso porque cada exemplar leva um pedaço da cambota do carro original de Walter Owen, fundador da marca.

Fotos dos carros já anunciados pela Bentley no Salão de Genebra 2019