Poderoso chá de louro e canela para aumentar a imunidade e melhorar a digestão

A nutricionista e fundadora da Academy of Culinary Nutrition, Melghan Telpner, compartilhou esta receita poderosíssima de chá de louro com canela em seu sítio. Segundo ela, são inúmeros os benefícios do chá de louro, como você pode conferir aqui.

Um deles é o poder de melhorar a digestão, pois as folhas combatem problemas gástricos e reduzem a flatulência. Outro é a capacidade de combater resfriados e a congestão nasal. Juntamente com a canela, este chá se torna uma grande arma para fortalecer a imunidade.

Confira a receita deste poderoso chá de louro e canela

Ingredientes

Cinco folhas de louro secas

Um pau de canela ou uma colher de chá de canela moída

Um litro de água

Preparação: adicione as folhas e a canela à agua e ferva por 20 minutos. Para um sabor mais suave adicione um pouco de água quente e deixe descansar.