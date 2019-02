O signo do zodíaco que pode 'fugir' após o sexo

Cada pessoa encara o sexo de uma forma. Mas já parou para pensar que os astros também podem influenciar nisso tudo? Se você é daqueles que sempre dá aquela conferida no mapa astral das pessoas, sabe que as características de algum signo podem ter impactos também na sua vida sexual.

Nesse caso, por exemplo, esse signo sempre dá um jeito de fugir quando as coisas começam a ficar mais sérias ou simplesmente na hora de dar um passo adiante.

Sua vontade de experimentar tudo e aproveitar cada momento faz com que ele passe a noite ao seu lado. Mas o medo aos relacionamentos e de que as pessoas se apaixonem por ele e não saiam mais do seu pé fazem com que ele não pense em ligar na manhã seguinte.

Já sabe de qual signo estamos falando?

Reprodução / Giphy

Se você se lembrou do sagitariano, acertou! Nos referimos exatamente a esses “fujões” do zodíaco.

Ele gosta de se aventurar e explorar, portanto, mesmo que chegue a trocar ideias profundas e parecer extremamente atraído, ele pode procurar um distanciamento – não é necessariamente físico – para pensar melhor no rumo que as coisas estão tomando.

Se você está em um dilema com alguém desse signo, o melhor é não tentar persegui-lo ou forçá-lo a voltar. Ele é livre e só faz aquilo o que quer! Invista na paciência ou prefira partir pra outra.