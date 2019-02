O novo recurso do WhatsApp que vai te ajudar a poupar internet móvel

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha para melhorar a interface na versão para o sistema operacional Android.

Com a modernização, também será liberado um novo ‘recurso’ que pode ajudar os usuários a pouparem internet móvel.

De acordo com o portal especializado Wabetainfo, o beta 2.19.45 incorporou várias mudanças estéticas. A primeira alteração aplicada foi em Configuração do WhatsApp, com menus redesenhadas e novos ícones.

Quanto ao uso da rede, a interface será muito mais explícita e mostrará claramente quanto tráfego foi gerado por chamadas, mensagens e drive.

Atualmente, as informações apresentadas não são tão completas. Com as alterações, isso ficará mais claro e pode orientar para a economia da rede móvel.

