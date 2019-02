Como funciona a purificação da água por meio da luz solar? Equipe chinesa desenvolve método revolucionário

A água potável será supostamente um dos principais problemas do planeta Terra no futuro. Algumas regiões já sofrem com a escassez e isso pode ser ainda mais preocupante.

Por isso, há um esforço internacional para que se desenvolvam métodos cada vez mais eficazes e baratos para purifica-la.

Em um documento publicado na revista Chem, os pesquisadores da Academia de ciências de Pequim e da Universidade de Shanghai, ambos na China, foram capazes de desenvolver uma forma de purificar a água usando a luz solar.

Como funciona a purificação da água por meio da luz solar?

O desenvolvimento implica uma lamina de um composto chamado nitrutro de carbono grafítico. Este material seria capaz de purificar 10 litros de água em apenas uma hora.

Esse tipo de limpeza é conhecida como desinfecção fotocatalítica. Basicamente uma substância fotocatalizadora absorve a luz e pode acelerar as reações de oxigênio que ocorrem na água. Estas reações são responsáveis por matar as bactérias encontradas na água.

O método foi capaz de matar 99,9999% das bactérias presentes, além de ser completamente amigável com o meio ambiente e ter um custo baixo, segundo a equipe responsável pelo desenvolvimento.