A lição que cada signo precisa aprender até o fim de fevereiro de 2019

Fevereiro está chegando ao fim, mas ainda precisamos aprender uma última lição antes de encerrar este ciclo. Confira:

Áries

Neste momento você precisa acreditar no seu potencial e não desistir, porém mais do que tudo isso é preciso ser grato e apreciar as pequenas coisas. Do contrário, você estará perdendo realizações importantes dos seus relacionamentos e da sua jornada.

Touro

Pode parecer difícil, mas você precisa renunciar um pouco ao controle. A sede de ter as rédeas de tudo pode acabar atando-o a coisas que você já não deseja. Abra suas possibilidades para realizar seus sonhos.

Gêmeos

É preciso se concentrar no que é bom, mesmo quando a situação tem aspectos negativos. Não tenha medo de aceitar a ajuda de alguém especial que o guiará mais facilmente para a felicidade.

Câncer

Este é um momento de despertar que você não pode ignorar. No entanto, ele pede algo muito delicado: se concentrar nos seus medos e analisar com calma suas origens e como eles podem ser atenuados.

Leão

Chegou a hora de conhecer realmente a si mesmo e aprender mais sobre quem você é. Não ignore o que você vê, mas coloque seu instinto e coração para funcionar acima de todas as coisas.

Virgem

Aprenda a ouvir as pessoas que o criticam de maneira útil e sem sentir-se diminuído. Você sabe quem é, mas todos devemos sempre avaliar a própria existência.

Sagitário

É preciso se concentrar no crescimento pessoal e aceitar que é necessário melhorar como ser humano. A verdade nem sempre é confortável, mas é o primeiro passo para evoluir em qualquer área da sua vida.

Libra

Agir é preciso. Nem tudo chegará até você e se deixar as iniciativas para depois, alguém pode tomá-las no seu lugar.

Escorpião

Muitas vezes, precisamos esperar que algo verdadeiramente chame a nossa atenção para só então sabermos como agir. Quando temos certeza de uma chance, podemos agir de maneira significativa.

Capricórnio

Pode parecer complicado, mas a única saída está na inocência infantil que você tinha antigamente. É momento para sonhar e voltar a acreditar em coisas importantes que o faziam sorrir.

Aquário

Hora de soltar aquilo que você deseja, mas já não consegue controlar. É importante enfrentar as adversidades e permanecendo sempre fiel aos seus valores.

Peixes

Disciplina é fundamental e você precisa dela. Muitas situações ainda irão fugir do seu controle, mas com os pés um pouco no chão você perceberá que as falhas não existem; elas são apenas situações que fazem parte do caminho de todos.