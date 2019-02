Estas são as fotos extraordinárias que a NASA tirou do 'Ultima Thule', o objeto mais distante que a humanidade alcançou

No ano passado a sonda New Horizons da NASA chegou ao objeto 2014 MU69, mais conhecido como asteroide ‘Ultima Thule'. Recentemente a agência espacial compartilhou as imagens mais próximas e nítidas que já tivemos dessa rocha.

O asteroide é o objeto mais distante alcançado pela humanidade. A operação não foi fácil, porque ele está a cerca de 6,6 bilhões de quilômetros da Terra.

Nasa

A essa distância, as ondas de rádio, que viajam na velocidade da luz, levam seis horas e nove minutos para

chegar até a NASA. Além disso, a sonda New Horizons passaria na frente do objeto a mais de 50.000 km / h. Portanto, o manuseio da lente teleobjetiva LORRI exigiria uma precisão especial.

As fotografias foram tiradas cerca de seis minutos e meio antes de a New Horizons fazer a sua aproximação mais próxima. A equipe da NASA comemorou este fato, porque qualquer falha de cálculo por segundo faria com que imagens vazias fossem tiradas do espaço.

Nasa

Como você pode ver, Ultima Thule consiste de duas esferas de junção que se juntam em um anel um pouco mais leve que o resto de sua superfície.

Acreditando que é um dos objetos mais primitivos com os quais já tivemos contato. Com isso, pode se obter dados úteis com o estudo.

Nasa

LEIA TAMBÉM: