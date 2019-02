Sony lança Xperia X1, o primeiro celular com tela OLED 4K HDR

A Sony lançou o novo smartphone Xperia X1 no Mobile World Congress. A novidade é mais uma tentativa da marca de retomar posição de destaque no mercado de telefonia móvel, conforme revelou o site especializado Fayerwayer.

E o aparelho celular se destaca pelas especificações técnicas. Tem processador Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Vem com uma bateria de 3300 mAh. Outro destaque: o smartphone possui uma tela ultra alongado sem entalhe. Veja fotos:

É também o primeiro móvel do mundo a ter um painel OLED 4K HDR, prometendo uma experiência cinematográfica.

O Xperia X1 tem câmera tripla: grande angular, normal e uma teleobjetiva, todos com a tecnologia de câmeras Alpha da Sony.

Ainda não há data de início de vendas ou preço oficial, mas espera-se que esteja na faixa de mil dólares. Confira vídeo de apresentação:

A marca também divulgou outros modelos durante o Mobile World Congress (MWC 2019). Ela lançou o Xperia 10, 10 Plus e Xperia L3. Confira os aparelhos:

Expand your horizon with an extraordinary 21:9 Wide display*. Discover a new dawn of smartphone: #Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus and Xperia L3. #SonyMWC https://t.co/DqSROlIjmD pic.twitter.com/MbcilBHg3C

— Sony Xperia (@sonyxperia) February 25, 2019