Os signos do zodíaco mais propensos a cometer 'microtraições'

O conceito de “microtraição” começou a ser explorado há alguns anos, mas ainda não é conhecido por tantas pessoas. Este tipo de infidelidade está ligado a ações sutis, mas que podem acabar sendo ruins para o relacionamento mesmo assim.

Martin Graff, professor de psicologia da Universidade de South Wales, define microtraição como “qualquer ato ou comportamento de alguém em um relacionamento que indica o envolvimento emocional ou físico com uma terceira pessoa”.

Pensando nisso, as características de alguns signos do zodíaco façam que eles sejam mais sujeitos a cometer esse tipo de infidelidade do que outros.

Confira se você faz parte desta lista:

Câncer

O canceriano costuma saber o que um ex ou pessoas que eles foram interessados fazem olhando suas redes sociais, mas é claro que escondem isso do parceiro. Este signo demora em se desligar de amores do passado e pode falar continuar falando ou pensando neles anos após o término.

Gêmeos

Os geminianos são comunicativos e podem conhecer gente nova facilmente. No entanto, eles nem sempre deixam evidente que estão comprometidos – o que pode abrir espaço para investidas e flertes.

Escorpião

O escorpiano pode acabar caindo na microtraição quando possui uma relação bem próxima com alguém e não menciona ao seu parceiro. Ele não terá nenhum problema em assumir caso a pessoa questione, mas este signo sempre costuma guardar algumas coisas só para eles.

Peixes

Algumas pessoas se incomodam quando o parceiro está sempre atento e participativo nas redes sociais de alguém em especial. Infelizmente, os piscianos tendem a fazer isso bastante. Isso pode acontecer sem segundas intenções, mas também pode acabar tomando outro rumo com a mudança das circunstâncias.