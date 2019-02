O que é microtraição e quais são os principais sinais deste tipo de infidelidade

“Microtraição” é o termo usado para definir ações que podem ser consideradas “infidelidades”, mas sem fazer nada fisicamente.

Esse tipo de traição acontece quando o parceiro cria “pequenas oportunidades para comportamentos afetivos que estão fora do seu relacionamento”, de acordo com a terapeuta sexual Tammy Nelson, autora do livro “The New Monogamy: Redefining Your Relationship After Infidelity”.

Essas atitudes podem ser tomadas quando a pessoa está ou não na frente do parceiro e alguns exemplos são:

Enviar mensagens para o ex; “Curtir” assiduamente as postagens de alguém nas redes sociais; Olhar obsessivamente o perfil de alguém; Construir uma amizade na Internet sem o conhecimento do parceiro; Salvar um contato com um nome fictício para não levantar suspeitas ao parceiro; Usar “emoticons românticos” com alguém fora do seu relacionamento; Não excluir o perfil em aplicativos de namoro.

Reprodução / Giphy

Sinais da microtraição

Em seu estudo, Tammy aponta que algumas pistas podem indicar uma mircrotraição são quando você gosta de se vestir ou se arrumar de maneira diferente quando sabe que verá uma determinada pessoa, faz com que o seu relacionamento pareça menos sério do que realmente é para alguém e até mentir ou omitir sobre as verdadeiras pessoas que te acompanharão em um happy hour.

Para saber se você está cometendo uma “microtraição” a especialista é bem clara: “Você sabe que está cruzando a linha quando acha que seu parceiro se sentiria desconfortável se visse suas ações”

Reprodução / Giphy

Como resolver o problema

Devido aumento da tecnologia digital e das redes sociais, as pessoas possuem uma maior facilidade de manter relações próximas e até platônicas.

Por isso, é importante que os casais estabeleçam limites para o relacionamento. Se alguém sente que está sendo afetado por “microtraições” do parceiro, é importante especificar quais comportamentos o incomodam e abrir o diálogo para entrar em um consenso benéfico para os dois.