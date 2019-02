Novo Peugeout 208 tem fotos liberadas antes de estreiar no Salão de Genebra 2019

Na última semana uma série de fotos do Novo Peugout 208 2019 foram liberadas na internet por meio de um vazamento, de acordo com o sítio estrangeiro carscoops.com.

Esta semana a galeria de fotos aumentou assim como a expectativa para conhecer a segunda geração de um dos carros mais bem sucedidos da marca francesa.

O Peugout 208 2019 fará a estreia oficial no dia 5 de marco no Salão de Genebra. Segundo informações do CarScoops, o 208 será comercializado no mercado europeu com três motores diferentes: a gasolina, a diesel ou um modelo 100% elétrico.

Fica a expectativa para a divulgação de quando o modelo chega ao Brasil. Segundo o sítio IG carros, o modelo comercializado por aqui será produzido na Argentina, e talvez possa haver uma versão híbrida.

Fotos liberadas do novo Peugeout 208 que será apresentado no Salão de Genebra 2019