NASA está em alerta depois de encontrar enorme rachadura em plataforma de gelo na Antártida

Especialistas da Nasa acabam de alertar para uma enorme rachadura que atravessa a plataforma de gelo de Brunt, uma grande geleira na Antártida.

Para a National Aeronautics and Space Administration, oi futuro é incerto e pode representar um risco para as missões no local.

A rachadura que cresce na plataforma poderia basicamente liberar um iceberg com uma área aproximadamente duas vezes maior que a cidade de Nova York. Ela é evidentes ao comparar as imagens tiradas pelo satélite Landsat. Confira:

NASA

A característica que mais preocupa os especialistas é a rachadura visível no centro da imagem. Foi "estável" por aproximadamente 35 anos, mas recentemente começou a acelerar para o norte a uma velocidade de 4 quilômetros por ano.

O que poderia acontecer? Ainda não está claro como a plataforma de gelo responderá, o que representa um futuro incerto para a infraestrutura científica e a presença humana na plataforma, que visita a área desde 1955.

