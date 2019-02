Microsoft deve apresentar dois modelos da próxima geração de Xbox na E3 2019

Vários rumores sugerem que a Microsoft lançará dois modelos diferentes da próxima geração do videogame Xbox ainda neste ano.

De acordo com informações do site especializado JeuxVideo, a Microsoft usará a estrutura da E3 2019 para anunciar dois novos consoles.

“Lockhart” será um dispositivo de nível básico sem drive de disco e focado no formato digital, enquanto o “Anaconda” será high-end com um preço similar ao do Xbox One X. Confira as possíveis especificações técnicas:

Xbox Lockhart

CPU: 8 núcleos e 16 segmentos personalizados

RAM: 12GB de memória GGDDR6

Armazenamento: 1TB SSD NVMe 1 + GB / s

Anaconda do Xbox

CPU: 8 núcleos e 16 segmentos personalizados

RAM: 16GB de memória GGDDR6

Armazenamento: 1TB SSD NVMe 1 + GB / s

Finalmente, é dito que os consoles estarão disponíveis no final de 2020, com o game Halo Infinite como um dos títulos de lançamento.

