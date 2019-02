Isso é o que passa às crianças quando elas começam a comer frutas e vegetais

Frutas e vegetais são os alimentos que devem ser mais consumidos de acordo com as novas diretrizes de saúde. A organização mundial da saúde (OMS) e demais órgãos que estudam os hábitos alimentares massivos indicam que a quantidade de vegetais deve compor quase 50% da dieta humana.

A American Society for Nutrition recomenda ao menos 500 gramas de frutas e 500 gramas de vegetais por dia para um adulto saudável com a ingestão média de 2500 calorias. Atualmente, a grande maioria dos adultos sofrem para atingir a especificações.

No entanto, isso tudo pode mudar com uma educação alimentar daqueles que serão os adultos do futuro. Encorajar hábitos saudáveis desde a primeira infância é fundamental para ajudar as crianças a ter uma vida mais afastada dos fatores de risco de doenças crônicas.

Estas são alguns dos benefícios que é possível ver quando as crianças passam a comer mais frutas e vegetais