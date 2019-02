Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na última semana de fevereiro

A última semana de fevereiro começou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para os próximos sete dias deste mês:

Áries

Semana de sorte no trabalho e de reconhecimento. Cuidado com a inveja e cuide-se das energias negativas. Evite confiar em amizades.

Você conhece um novo amor de Câncer ou Capricórnio, lembre-se de que as oportunidades estarão sempre presentes em sua vida. Se você está comprometido e está à procura de desculpas para não terminar, é melhor ser sincero e dar um tempo.

Seus números da sorte são 10, 23 e 87. Você deve ser atencioso e detalhista com tudo o que faz e assina, por isso, leia bem os contratos.

Touro

Você terá muitos trabalhos pendentes, então tente gerenciar melhor seu tempo para fazer tudo sem pressão. Seja mais sincero com o seu parceiro para estar em paz. Tenha cuidado com os ciúmes.

Você deve fazer mudanças em sua personalidade forte e ter melhores atitudes em relação à vida. Seus números da sorte são 00, 16 e 23. Você saberá sobre a gravidez de alguém muito querido que lhe dará grande alegria.

Lembre-se que não é a hora de ter medo de desafios, basta ser constante. É importante se proteger e não confiar em pessoas do trabalho porque as traições estarão próximas.

Gêmeos

Você enfrentará problemas em sua vida pessoal e profissional nos próximos dias. Lembre-se de que seu signo não gosta de sentir pressão ou incerteza sobre o que virá. Portanto, faça uma reunião de trabalho ou converse com seu parceiro para expor as dúvidas e resolver qualquer problema.

Leve em conta que aquele que fica com raiva perde, então permaneça calmo e, acima de tudo, pense no que você vai dizer.

Cuide de problemas estomacais. Um problema legal é resolvido a seu favor. Você deve começar uma mudança positiva em seu pensamento para conseguir o que sempre quis, basta ser paciente e classificar seus projetos de vida, porque você possui uma força espiritual que sempre vai ajudar.

Câncer

Hora de colocar em ordem tudo o que você tem pendente em seu trabalho ou estudo. Mude sua atitude quanto a procrastinação e resolva todo o trabalho a tempo.

Você terá que tomar decisões importantes, então tente caminhar e meditar para que a melhor solução possa chegar até você.

Seus números da sorte são 17, 32 e 88; adicione seu dia de nascimento para personalizar sua sorte. Um novo amor Leão, Escorpião ou Capricórnio pode chegar e será muito compatível com você.

Leão

Você estará cercado de muita força espiritual por dentro e isso o ajudará a realizar todos os projetos que você tem em mente. Lembre-se de que sua energia vem do Sol, então tente dar mais passeios pela manhã para as ideias fluírem melhor. Evite emprestar dinheiro. Seus números da sorte são 23, 27 e 41. Você terá uma semana de muita comunicação consigo mesmo e seu lado espiritual.

Libra

Você terá novas ideias no trabalho ou desempenho pessoal, apenas tenha cuidado para não falar sobre seus planos antes de que se concretizem. Você pode receber dinheiro extra. Cuidado com roubos ou perdas, tenha mesmo muito cuidado.

No amor, não dê tantas voltas, deixe-se amar e não seja tão dramático. Tente ficar atento e ir com calma, pois uma traição por parte de amigos ou parceiro pode ocorrer. Seus números da sorte são 00, 18 e 23.

Virgem

Boa notícia próximos dias e agradáveis ​​surpresas. Um novo trabalho ou projeto pode bater na porta e será tudo muito positivo. Notícias de doença ou morte de pessoas conhecidas ou parentes distantes podem chegar.

Seus números da sorte são 17, 23 e 31, adicione seu dia de nascimento para personalizar a sorte. Serão semanas cheias de prosperidade e seus investimentos serão recompensados da melhor maneira. Você tem inimigos ocultos e não deveria ficar sempre tão confiante.

Escorpião

Se nos meses anteriores sofreu perdas e problemas, os próximos dias chegaram em boa hora. Este será um momento de abundância e estabilidade emocional, apenas tente não ser tão impulsivo em seus comentários ou evite ser sobrecarregado com energias negativas das pessoas que p rodeiam.

Aprenda a deixar esse tipo de amigos de lado. Você terá algumas semanas de boa sorte em todas as mudanças de trabalho ou pessoais. É hora de agir sem medo. Tenha cuidadi com a fofoca no trabalho e energia ruim. Seus números da sorte são 11, 23 e 89.

Sagitário

Uma guinada drástica para tudo relacionado ao seu trabalho ou vida pessoal pode acontecer. É hora de não ficar preso e experimentar novos desafios na vida. A vida profissional vai melhorar muito para você, mas é preciso tomar a iniciativa para que isso aconteça.

Sua energia precisa estar em movimento, para conhecer pessoas, lugares e aumentar sua cultura. Você deve ter cuidado com um amor que não é para você e não se apegar a alguém apenas por não estar sozinho. Fique longe de pessoas que não fazem o bem.

Cuide de problemas de pele ou infecções sexualmente transmissíveis, vá ao médico. Seus números da sorte são 14, 23 e 55.

Capricórnio

É hora de justiça e tudo que você fez pelos outros será mais do que recompensado. Seu signo é gentil e essa atitude o ajuda a ter boa sorte. É preciso ter um relacionamento mais formal em sua vida amorosa e ter mais de dois amores ao mesmo tempo não será bom para você. Seu signo mais compatível é Áries, Touro ou Escorpião. Neste momento, você não deve mais contar mentiras de forma alguma. Não faça briga sem motivo e tente manter a paciência em sua vida. Seus números da sorte são 17, 26 e 88.

Aquário

Nesta semana você deve ter mais certeza do que quer para sua vida e não se confundir tanto em situações de amor. Reflita e mentalize o que você deseja atrair. É hora de tentar subir no trabalho.

O número 19 trará abundância durante todo este ano; tente combinar com a sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Um amor do passado poderá voltar.

Aceite que é preciso ser menos volúvel e aprenda que todos nós temos erros. Lembre-se de que você deve sempre se proteger porque absorve energia dos ambientes que visita e das pessoas que convive.

Peixes

Um amor pode chegar para ficar, mas você deve começar a limpar da sua vida tudo o que não é positivo e deixar de lado aquelas pessoas que só o procuram por um interesse ou roubam sua energia.

Sem dúvida, ter um parceiro estável pode acontecer antes do planejado. Seu signo compatível é Peixes, Gêmeos ou Virgem.

Neste momento, é preciso ser justo e não tirar vantagem de nada ou ninguém, menos ainda no local de trabalho. Seus números da sorte são 12, 31 e 44. Mude sua atitude e não sabote a si mesmo.