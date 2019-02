A erva mate é uma das principais bebidas de alguns países latino-americanos e de uma parte considerável do Brasil. A planta foi venerada pelos índios brasileiros por muito tempo e, segundo a lenda, é conhecida como um presente dos deuses para o povo Guarani.

Segundo uma pesquisa do Instituto Pasteur feita em 1964, a planta contém todas as vitaminas necessárias para manter a vida. Pesquisas mais recentes demonstram que ela contém mais antioxidantes que o Chá Verde, 196 contra 144 compostos.

Ela pode ser consumida de várias formas. No Brasil, a mais famosa é em forma de infusão quente, o chimarrão, um dos ícones da região Sul. Em estados com clima mais quente a preferencia é pelo tereré, infusão gelada da bebida e ícone paraguaio.

Além de ser uma boa forma de receber convidados, a erva mate possui benefícios inumeráveis, neste artigo elencamos as cinco principais confirmadas pela ciência.

Estes são os 5 principais benefícios da erva mate confirmados pela ciência

Aporta energia

Contêm estimulantes como a cafeína, no entanto, em menor quantidade que o café. Ainda por cima, e rica em diversos micronutrientes, como cálcio, manganês, magnésio, vitaminas A, C, K, do Complexo B e ao menos 15 aminoácidos.

Favorece a concentração

os estimulantes ajudam a manter a concentração e tornar as atividades, sejam elas físicas ou mentais, mais otimizadas.

Favorece a digestão

Além de auxiliar a forma como o sistema digestivo funciona, um estudo de 2011 da Universidade de Illinois descobriu substâncias presentes nas folhas que são capazes de matar células cancerígenas no cólon.

Regula o colesterol

Um estudo publicado no Journal of Agricultural Food and Chemestry mostrou que a erva mate tem o poder de diminuir a concentração sanguínea de colesterol rum (LDL) em sujeitos saudáveis.

É diurética, ajuda a emagrecer e é rica em antioxidantes

Um estudo publicado na revista Nutrition and Metabolism mostrou que as bebidas que levam erva mate colaboram para melhorar a performance esportiva e ajudar a perder peso. Como já dito anteriromente, a planta contém mais antioxidantes que o Chá Verde.