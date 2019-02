Os signos do zodíaco que não têm medo de envelhecer

Alguns signos do zodíaco não enxergam o passar dos anos com medo e não acham que envelhecer é um problema.

Confira se você está na lista:

Touro

O taurino gosta de crescer. É comum que estas pessoas inclusive assumam um senso de responsabilidade bem cedo e que enxerguem a velhice como uma forma de construir a vida que desejam. Ele pode ter até um pouco de medo das rugas, mas não se assusta com o fato do seu próximo aniversário chegar.

Virgem

O virginiano ama a ideia de continuar aprendendo com a vida. Este signo acha que o sentido da nossa existência é crescer como pessoa e suas ações nunca levam em conta somente o aqui e agora, se não que também o futuro. É normal que as pessoas virginianas até se sintam mais seguras e simpatizadas com aqueles que possuem mais experiências e viveram mais do que elas.

Capricórnio

O capricorniano é uma alma antiga e que muitas vezes já nasce com certa “experiência”. Por isso, ele parece ser familiarizado com a velhice. Este signo consegue adquirir mais sabedoria com o passar dos anos e aprecia sua trajetória de crescimento. Não é à toa que esse ele usa os anos para planejar melhor seu futuro, curar suas feridas e chegar onde sempre quis.