Inédito! Novo mapa do universo descobre quase 300 mil novas galáxias

Quase 300 mil novas galáxias foram descobertas pelo Observatório de Paris, de acordo com informações do portal Yahoo. Os sistemas foram encontrados utilizando um telescópio que pode detectar fontes de luz que instrumentos ópticos não podem ver.

A equipe internacional por trás da pesquisa espacial disse que a descoberta lançou uma nova luz sobre alguns dos segredos mais profundos do Universo, incluindo a física dos buracos negros e como os aglomerados de galáxias evoluem.

Mais de 200 astrônomos de 18 países participaram do estudo, que utilizou a radioastronomia para observar um segmento do céu no hemisfério norte.

A equipe usou o telescópio Low Frequency Array (LOFAR) na Holanda. A nova técnica de observação permitirá aos astrônomos comparar os buracos negros ao longo do tempo para ver como eles se formam e se desenvolvem.

Os cientistas acreditam que existem mais de 100 bilhões de galáxias no Universo, embora muitas sejam antigas e distantes demais para serem observadas usando técnicas tradicionais de detecção.

