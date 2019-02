Fies 2019: Programa ajuda quem tem grana curta a ingressar numa universidade privada

Criado em 1999 com o objetivo de ajudar os estudantes a arcarem com os custos de uma graduação em instituições privadas, o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) muitas vezes é a opção que sobra. Diante do martírio para conseguir entrar numa pública, a saída prática acaba sendo recorrer ao programa do governo federal. Funciona assim: o governo banca a mensalidade integral e, depois de formado, ou mesmo durante o curso, porém em parcelas reduzidas, o estudante assume a conta. O financiamento varia de 10% a 100% do valor das mensalidades.

No caso de quem estiver empregado com carteira assinada, o valor referente à parcela é descontado diretamente na fonte. Já para aqueles sem renda fixa, fica estipulado um valor mínimo. Em 2019, estão sendo oferecidas 100 mil vagas no primeiro semestre.

As inscrições, que devem ser feitas no site fies.mec.gov.br, foram feitas este mês. O resultado da seleção prévia será divulgado a partir do dia 25, e os selecionados poderão completar a inscrição entre 26 de fevereiro e 7 de março.

O candidato precisa ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa e nota do Enem, a partir da edição de 2010, acima de 450 pontos, sem zerar na redação.

Há também a modalidade P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil), uma novidade recente, criada no ano passado, que usa recursos de instituições privadas. Nesse caso, sem limite de vagas e sobre o qual incidem juros, o que vale não é o ranking do Enem, e sim a ordem de inscrição. Para contratar o serviço, é necessário comprovar renda familiar de até cinco salários mínimos por pessoa.

Aos financiamentos desta modalidade, fica estipulada uma taxa de juros de 6,5% ao ano, prazo de carência de 18 meses e período de amortização de até três vezes o tempo de permanência na condição de financiado.

O estudante que fez a inscrição deverá validar as informações em sua instituição de ensino em até dez dias. A CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) é o órgão responsável, na instituição, pela validação das informações. No ato da inscrição no SisFIES, o estudante escolheu a instituição bancária, assim como a agência de sua preferência, sendo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal os atuais agentes financeiros.

Não vá se enrolar

Muita gente não se planeja e deixa para pensar em como vai pagar o financiamento só depois de pegar o canudo, o que pode resultar numa baita dor de cabeça, com direito a sucessivas renegociações. O ideal é aproveitar o período de duração do curso para juntar a verba e quitar sem crise a dívida póstuma. Ana Rosa Vilches, diretora pedagógica do Grupo DSOP e mestre em educação financeira, dá a letra de como não deixar o sonho da graduação virar uma bola de neve.