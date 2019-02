Veja dicas para conservar a qualidade do seu vinho mesmo no calor do verão

Para os amantes do vinho, todo verão traz uma antiga preocupação: como manter a qualidade da bebida mesmo com as altas temperaturas típicas da estação por aqui? Especialistas no assunto advertem: é preciso mesmo ter cuidado, porque o calor excessivo pode literalmente acabar com a festa, transformando aquele cobiçado rótulo num vinagre.

Para conservá-los o melhor é, sem dúvida, uma adega climatizada para evitar não apenas o calor, mas também as variações de temperatura, diz a sommelier Ana Cristina Fulgêncio. “Outra alternativa é colocá-los em ambientes mais frescos da residência”, acrescenta.

Divulgação

Seja lá onde for guardar, é preciso ter em mente que o calor excessivo é, sim, um problema para o vinho. “Evite, por exemplo, conservar em varandas e cozinhas que são geralmente ambientes mais quentes”, observa a sommelier.

Sabor e qualidade

Mas, afinal, porque o calor é considerado um arqui-inimigo dos vinhos? Segundo a sommelier, dentro da garrafa as reações químicas não param e aumentam de velocidade com elevações e variações na temperatura, ou seja, o calor pode acelerar esse processo de envelhecimento da bebida, alterando o sabor e a qualidade dos vinhos.

“Quanto maior a temperatura, mais rápido o vinho vai se deteriorar, pode gerar aromas e sabores desagradáveis”, afirma Ana. De acordo com a sommelier, os mais suscetíveis à degradação são os vinhos brancos, rosés e espumantes, pois têm menos compostos antioxidantes se comparados com os tintos.

Também vale lembrar que nem todos os vinhos são de guarda, ou seja, foram feitos para serem envelhecidos. Se você comprar um vinho jovem, consuma em até dois anos, tempo que pode alterar de vinho para vinho, mas, em geral, a partir daí a curva de vida do vinho jovem começa a cair.

Como armazenar