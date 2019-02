Como descobrir quem visualizou seu perfil do WhatsApp? Vários aplicativos para o sistema operacional Android afirmam te dar esta resposta.

Para isso, seria necessário baixar uma das opções disponíveis no Google Play. Após feito isso, o app informaria qualquer pessoa que tenha visitado seu perfil em até 24 horas.

São algumas das opções: “Who Viewed My WhatsApp Profile”, “Profile Visitors for WhatsApp”, “Who Visit My Profile”, "Profile Stalkers For WhatsApp" e “Whats Track – Who Visited My WhatsApp Profile”.

No entanto, as ferramentas não são reconhecidas pelo aplicativo de mensagens. Elas também recebem algumas reclamações por supostamente não cumprir o que promete. O que poderia gerar dúvida e desconfiança.

