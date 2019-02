6 acessórios femininos que melhor combinam com looks de verão

Os acessórios de verão salvam os looks básicos nos dias de calor. Também são ótimos para aqueles momentos de preguiça fashion em que nada no armário parece combinar.

No verão, braços e colo à mostra são um prato cheio para enchê-los de acessórios. Não precisa de nada luxuoso ou caro! As tendências estão cada mais acessíveis a todos os públicos.

Selecionamos acessórios baratinhos (a partir de R$ 3) que são a febre do verão (na praia e na cidade).

Corrente de óculos

As correntes dão bossa ao visual e ainda evitam o risco de perder o óculos. É mais uma moda que ressurge dos anos 1990 para entrar no nosso guarda-roupa.

É uma festa de materiais! Tecido, metal, acetato, miçangas e pérolas em modelos maxi ou no estilo minimalista. Anote as dicas para aproveitar essa tendência: se o seu rosto é de traços finos, as correntes fininhas te valorizam mais; se não, use os modelos maxi, que estão bombando.

Quer uma sugestão para um look incrível? Brinco de argola, corrente, óculos, batom vermelho e cabelo meio preso. A partir de R$ 20.

Corrente de óculos / Wooden Boat Plans

Scrunchie

A tradicional xuxinha está de volta, mas de um jeito moderno. O elástico de cabelo exibido se tornou um dos acessórios mais adorados do verão. E a gente explica o porquê: é retrô, prático, divertido e adiciona estilo ao visual.

O retorno da xuxinha veio com a diversidade dos tecidos. Hoje, é possível encontrar os scrunchies em veludo, cetim, paetê, tie-die, estampado (e até com mix de padronagens), holográfico e cetim.

O jeito de usar pode ser o tradicional, com uma xuxinha solitária finalizando um penteado, ou original, com três ou quatro ao longo de um rabo de cavalo. É um acessório baratinho (a partir de R$ 3), mas caso não encontre nas lojas, você pode fazer em casa. O YouTube é recheado de tutoriais ensinando.

Scrunchie / Scrunchie Jar

Viseira colorida

O acessório baratinho que invadiu as praias brasileiras tem tudo para ser a febre do carnaval. Depois de viralizar no verão europeu, a viseira colorida chegou ao país não para proteger o rosto do sol, longe disso, mas, sim, para compor o visual.

Esse acessório, que foi hit na década de 1980, apareceu em desfiles, editoriais de moda e ganhou o street style, com destaque em produções esportivas e casuais.

Tem viseira com aba transparente, colorida, de tecido, plástico, palha, furadinha e estampada. As de tecido protegem melhor do sol e são indicadas também para corridas e caminhadas. A partir de R$ 9,90.

Viseira colorida / Instagram/Precise Diamond

Headband

O seu bad hair day está por um fio com as headbands. Esses acessórios de cabelo ajudam toda mulher na hora do improviso e sem contar que deixam estilosos até um visual básico, de jeans e camiseta.

A headband pode ser um simples lenço, uma bandana ou ainda uma tiara poderosa. O lenço pode ser usado de um jeito simples: enrole o tecido, passe por trás da orelha e dê um nó para cima. O lenço também pode finalizar um coque ou um rabo de cavalo bagunçadinho, com um laço.

Enquanto lenços e bandanas dão um ar descolado ao look, as tiras têm um quê sofisticado. Os modelos são tanto minimalistas quanto mais elaborados em metal, tecido e com aplicações em pedrarias, largura maxi ou estreita.

Podem ser usadas em cabelos longos ou curtinhos, soltos ou presos em penteados simples ou elaborados, tanto para o dia quanto para a noite. Mais versátil não tem! E o melhor: há opções baratinhas a partir de R$ 5.

Headband / Toreys Treasures

Bijuteria com búzios

A tendência do sereismo não saiu de cena e ainda influencia os acessórios de verão. A prova disso são as bijuterias com búzios: choker, pulseira, brinco e tornozeleira.

A choker de búzios é o acessório oficial deste verão! É baratinho (dá para comprar por menos de R$ 20) e transporta o visual praiano para a cidade. Sim, você pode usar a choker de búzios além-mar, trazendo a vibe da praia para o ambiente urbano de um jeito despretensioso.

As conchinhas estão nos looks das celebs e das fashionistas, finalizando produções básicas (short jeans e camiseta), relax do tipo pé na areia (maiô ou biquíni) e descoladas (top cropped e calça de cintura alta).

Bijuteria de Búzios / Instagram/Camila Coelho

Maxibrinco

É uma das fortes tendências da temporada – e que promete estar em alta também no outono/inverno. Para o verão, a dica são os maxibrincos coloridos de tassel (espécie de franja fabricada em seda, algodão ou couro). Use sem moderação!