Restaurante Gosto com Gosto comemora 25 anos com cardápio especial

Mônica Rangel não passa despercebida. E tampouco a sua comida. A mulher alta, loira e inquieta chama a atenção pela sua personalidade forte. A chef sabe o que quer e com muita curiosidade e técnica defende a cozinha brasileira e os melhores ingredientes de cada canto do país. Em 2019 Mônica tem muito a comemorar, afinal, são os 25 anos do Gosto com Gosto, seu restaurante, que leva muitos amantes da boa gastronomia a Visconde de Mauá, Rio de Janeiro.

Mineira de Juiz de Fora, a chef apresenta um cardápio com pratos tradicionais da cozinha mineira. Tudo feito por lá, por ela, que entra na cozinha logo cedo, e faz questão de preparar dos pães de fermentação natural aos queijos artesanais, passando pela manteiga do antepasto. Até as famosas sobremesas são feitas pelas mãos da própria, como a cocada cremosa servida na compota da casquinha do limão, os doces, de abóbora, de leite, e todos aquelas delícias mineiras tradicionais. E, sim, tem tutu de feijão, bife à milanesa, mexidão, costelinha, prensado de porco… A cozinha de Mônica Rangel é a cara do Brasil.

Está lindo de se ver a movimentação, na pequena e cheia de belezas naturais cidadezinha da Serra da Mantiqueira, de chefs renomados, que chegam para cozinhar ou simplesmente abraçar Mônica pela data. A chef caprichou nas comemorações da efeméride. Em janeiro, a talentosa chef Ana Bueno, do restaurante Banana da Terra, de Paraty, se juntou a Mônica. A quatro mãos, prepararam um menu de sete passos com pratos de terra e mar, porco e peixe, potência e delicadeza. De surpresa, no mesmo fim de semana, a baiana Tereza Paim também levou seu axé para a aniversariante.

A festa se estenderá por todo o ano. A cada mês, o Gosto com Gosto vai receber um chef diferente, que criará um prato para o menu por pelo menos 30 dias. Danielle Dahoui, do Bistrô Ruella, em São Paulo, Ivan Achcar, também de São Paulo, e Tereza Paim, do Casa de Tereza, de Salvador, já estão confirmados.







Vida longa ao Gosto com Gosto

Para celebrar o aniversário, o restaurante integrou à sua carta de bebidas algumas atrações especiais, que permanecerão por um ano entre as opções. A primeira delas é a cachaça reserva especial Zepa, que estagiou por dois anos e seis meses em tonel de carvalho francês novo.

Outros ítens são o drink “1/4 de século”, elaborado com o gin brasileiríssimo Amazzoni, e a super safra 2018 do vinho Almaunica Mônica Rangel. Veja mais detalhes no site gostocomgosto.com.br.

Gosto com Gosto

Rua Wenceslau Braz, 148, Resende (RJ)

Segunda, e quarta à domingo, das 9h às 18h (fechado às terças)