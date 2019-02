Quatro truques do WhatsApp que você talvez não conheça

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp é cheio de truques e macetes. Separamos alguns que você talvez não conheça, de acordo com o portal 20minutos. Confira:

Pesquisar na conversa

Para encontrar uma mensagem específica, não é necessário revisar toda a conversa ou pensar no dia específico em que ela foi enviada. Para fazer isso, basta acessar a lupa, colocar o texto que você quer e dar pesquisar. Assim, economiza muito tempo.

Ouça áudios sem ser escutado por outros

Existe uma maneira muito útil. Você apenas tem que colocar o telefone no ouvido e, desta forma, você pode ouvir todos os áudios com o máximo de privacidade, já que você usa as chamadas de alto-falante. Assim, você garante que a conversa seja totalmente confidencial.

Escolha o tamanho dos emojis

A rede social permite que os emoticons variem de tamanho de acordo com o número de símbolos que colocamos. É automático, quando incluímos vários seguidos, um único emoji maior aparece.

Fotos e vídeos sejam baixados automaticamente

Muitos não sabem que o aplicativo de mensagens instantâneas permite que os usuários desativem a opção automática de baixar conteúdo multimídia No Android, ele é acessado a partir de "download de dados móveis" e no iOS a partir do "download automático de arquivos".

