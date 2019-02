Cinco aplicativos que vão te ajudar na hora dos estudos

Soluções para lidar com anotações, tarefas, arquivos, além de organizar os materiais de estudo, são bem vindas. Com tantas opções, porém, não é fácil conhecer as melhores ferramentas e otimizar o nosso tempo, já que tem muito aplicativo tosco por aí. Tony Ventura, consultor e especialista em novas tecnologias, indica os melhores apps no auxílio à vida estudantil.

Neo Smartpen

“Conjunto de caderno e caneta que trabalham junto com um aplicativo. Tudo o que se anota no caderno é transferido para o aplicativo. O estudante pode recorrer à informação em qualquer das plataformas, em papel ou digital. Além disso, dá pra compartilhar o conteúdo.”

“Conjunto de caderno e caneta que trabalham junto com um aplicativo. Tudo o que se anota no caderno é transferido para o aplicativo. O estudante pode recorrer à informação em qualquer das plataformas, em papel ou digital. Além disso, dá pra compartilhar o conteúdo.” Merge Cube

“É um cubo de borracha que atua em conexão a vários temas de aplicativos. Ele trabalha com a realidade aumentada. O usuário aponta o celular para o cubo e consegue acessar cenários como o sistema solar, ou mesmo conhecer o corpo humano em detalhes. É possível interagir com os cenários.”

“É um cubo de borracha que atua em conexão a vários temas de aplicativos. Ele trabalha com a realidade aumentada. O usuário aponta o celular para o cubo e consegue acessar cenários como o sistema solar, ou mesmo conhecer o corpo humano em detalhes. É possível interagir com os cenários.” Small PDF.com

“Este é um site onde, tudo o que o aluno precisar fazer com arquivos em PDF, ele conseguirá. De graça e sem complicações, sem ter que baixar e saber mexer em programas, você transforma PDF em Word, por exemplo, num estalo. Gira o arquivo, remove ou coloca senha, assina os documentos…”.

“Este é um site onde, tudo o que o aluno precisar fazer com arquivos em PDF, ele conseguirá. De graça e sem complicações, sem ter que baixar e saber mexer em programas, você transforma PDF em Word, por exemplo, num estalo. Gira o arquivo, remove ou coloca senha, assina os documentos…”. Evernote

“Serve para fazer anotações, organizar e compartilhar. Com esta ferramenta, o professor pode anotar coisas durante a aula e repassar para os alunos. Outra ideia é que seja usado pelo estudante em trabalhos em grupo, e pelos próprios pais dos alunos, de modo que fiquem cientes do que os filhos estão estudando.”

“Serve para fazer anotações, organizar e compartilhar. Com esta ferramenta, o professor pode anotar coisas durante a aula e repassar para os alunos. Outra ideia é que seja usado pelo estudante em trabalhos em grupo, e pelos próprios pais dos alunos, de modo que fiquem cientes do que os filhos estão estudando.” Trello

“Funciona para criação de listas de tarefas. Dever de casa, exercícios para treinar, tópicos a serem estudados… Com ele, é possível organizar essas listas e compartilhar com os integrantes do seu grupo de estudos ou sala de aula. Ferramenta bastante flexível e superfácil de usar. Na versão desktop, atalhos e notificações.”