Os signos mais artísticos do zodíaco

Todos os signos possuem habilidades e alguns deles têm possibilidades ainda maiores de ter vocação para as artes.

Confira se você está na lista de signos mais artísticos do zodíaco:

Gêmeos

O geminiano está sempre em busca de se expressar e isso faz com que a arte seja sempre tão atraente para ele. São inteligentes, criativos e se interessam por muitas coisas ao mesmo tempo, o que faz com que transitem pelo desenho, música e qualquer outro tipo de expressão artística que se interessarem.

Leão

Brilho, criatividade e senso de estética sempre habitam este signo. O leonino também costuma dramatizar e expressar as coisas boas e ruins que sente, entendam as pessoas ou não. Gostam do reconhecimento e, se produzem algum tipo de arte, com certeza esperam se destacar com ela.

Aquário

Este signo nunca se conforma e está sempre em busca de criar coisas novas. Essa tendência a inovar e inventar tende a transformá-lo em um artista visionário. São percursores e costumam ir contra tudo o que é tradicional.

Peixes

O pisciano é sonhador, sensível e enxerga o mundo de uma maneira profunda. São muito artísticos e sua criatividade é surpreendente expressiva e única. Para eles, a arte muitas vezes serve de refúgio e até fuga do mundo real.