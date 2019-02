A conexão sexual é um parte muito importante quando o assunto é relacionamento e o zodíaco também pode ajudar a determinar os signos que têm mais sintonia na "hora h".

Descubra os casais do zodíaco que possuem uma grande conexão sexual:

Áries e Touro

Parece um pouco estranho que signos tão obstinados possam ter uma grande conexão sexual, mas o que os aproxima é a intensidade que eles transmitem. Ambos gostam de ter experiências fortes e que vão além do orgasmo.

Reprodução / Giphy

Touro e Touro

Um entende perfeitamente o outro e ambos gostam de se deixar levar pelos instintos, experimentando situações novas e inexplicáveis.

Gêmeos e Leão

Os geminianos podem ter dificuldade para encontrar sua alma gêmea sexual, já que são muito imaturos quando o assunto é sexo. Contudo, quando Gêmeos e Leão se unem, a combinação é emocionante, cheia de criatividade e energia.

Reprodução / Giphy

Câncer e Capricórnio

Por serem tão opostos, esses dois signos possuem uma grande conexão sexual. O desejo mútuo é profundo e isso faz com que ambos estejam sempre em busca de mais.

Leão e Aquário

Considerado um dos casais mais apaixonados e explosivos, o sexo entre esses signos é cheio de conexão. Isso acontece porque além de se relacionar muito bem, as coisas entre eles se encaixam perfeitamente. Ambos olham para a mesma direção e gostam de manter a sintonia.

Reprodução / Giphy

Libra e Escorpião

Quando o assunto são posições sexuais, ambos se dão muito bem. Os planetas que guiam esses signos os convertem em almas gêmeas sexuais porque despertam o animal interior de cada um deles.

Virgem e Escorpião

Enquanto o virginiano lida com a sua sexualidade com precauções, o escorpiano prefere ir com tudo; isso faz com que eles se completem. Ambos são intensos quando estão apaixonados.

Reprodução / Giphy

Sagitário e Aquário

Os dois signos são almas gêmeas sexuais porque ambos estão dispostos a experimentar e explorar todas as opções. Também são capazes de falar sobre sexo de uma forma mais clara que a maioria das pessoas, o que os faz aproveitar mais esse tipo de momento.

Peixes e Capricórnio

Igual aos geminianos, os piscianos são pessoas difíceis de satisfazer. Por isso, o capricorniano é considerado a alma gêmea sexual de Peixes, já que ambos buscam uma conexão mais profunda, intensa e apaixonada. Para os dois o sexo é melhor quando também existe conexão emocional.

Reprodução / Giphy