As novidades do Google para o Carnaval

O Google preparou uma série de novidades tecnológicas para o período do Carnaval. Tudo para ter aquela ajudinha tecnológica. Confira:

Google Maps

A partir desta semana, ao navegar pelo Google Maps no celular (Android e iOS), será possível substituir o ícone que indica o trajeto no mapa por um colorido trio elétrico. O aplicativo vai oferecer três tipos de personalização.

O recurso, inédito no Brasil, só está disponível no modo carro. O Google Maps também vai sinalizar e mandar notificações de quais ruas estarão fechadas durante o Carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E, para quem utiliza transporte público nessas cidades, a plataforma mostrará as principais alterações nos itinerários de ônibus.

Ainda será possível descobrir os bloquinhos ou outros eventos acontecendo nas proximidades com a ajuda do Google Maps, do Google Assistente ou da recém-lançada experiência de eventos na Busca.

Google Trends

O Google Notícias preparou também uma cobertura especial com seções para todos os gostos, além de informações de clima, trânsito e eventos fornecidos pela prefeitura de seis cidades: Belo Horizonte, Florianópolis, Recife-Olinda, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O conteúdo produzido pelos órgãos oficiais também terá destaque no Posts da Busca.

Google Assistente

Pensando nisso, em parceria com a ONG Think Olga, o Google lança um novo recurso no Assistente para auxiliar nessas situações.

Basta falar: “Ok Google, como reportar assédio sexual”. O celular vai trazer os contatos da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (180) e da polícia militar (190), além de indicar o site da ONG para mais informações sobre o tema.

Com informações do Blog do Google