Fortnite terá 'copa do mundo' com premiação de 100 milhões de dólares

A Epic Games revelou nesta semana informações sobre a Copa do Mundo (World Cup) do game Fortnite Battle Royale.

O campeonato terá premiação total de 100 milhões de dólares (quase R$ 400 milhões). As qualificatórias acontecem entre os dias 13 de abril e 16 de junho.

Your road to the #FortniteWorldCup starts April 13! Learn more in our blog:https://t.co/GOlEAKuote — Fortnite (@FortniteGame) February 22, 2019

A jornada começa com dez etapas semanais do torneio on-line. Os 100 melhores jogadores Solo e as 50 melhores Duplas de todo o mundo se juntarão na final do Fortnite World Cup na cidade de Nova York.

Esses torneios terão uma variedade maior de modos e formatos para abrir o leque competitivo. Saiba mais aqui.

LEIA TAMBÉM: