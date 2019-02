WhatsApp libera nova atualização para corrigir grave problema de segurança

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou uma nova atualização nesta sexta-feira para corrigir um grave problema de segurança.

O update foi disponibilizado para o sistema operacional IOS, de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

🔄 New WhatsApp for iOS 2.19.22 App Store update is available now!

It is a bug fixes update, in particular it should fix an issue that allowed to bypass Touch ID / Face ID authentication for the Screen Lock feature.

Confirm it, please. https://t.co/DbNX5tzmQy

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 21, 2019