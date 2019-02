Seis atalhos para chegar ao orgasmo feminino a dois

Além de trazer satisfação para quem o sente, o orgasmo feminino pode contribuir bastante para os relacionamentos amorosos. No entanto, nem sempre é tão fácil chegar ao ápice do prazer feminino.

Pensando nisso, o jornalista Michael Castleman que escreve sobre sexualidade há 36 anos, formulou seis maneiras de ajudar a mulher a chegar ao orgasmo durante o sexo.

Confira no seguinte texto traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

1. Não espere ela ter orgasmos apenas durante a penetração

Na televisão, nos filmes e na pornografia, as mulheres sempre parecem ter orgasmos durante a penetração, mas isso é muito mais fantasia do que realidade. Não é à toa que as mulheres lésbicas têm significativamente mais orgasmos do que mulheres heterossexuais.

No sexo real, apenas cerca de um quarto das mulheres têm orgasmos consistentes durante a penetração. A maioria das mulheres precisam de estimulação direta no clitóris – feita por elas ou pelo parceiro(a).

2. Toque-a em todos os lugares do seu corpo

Do couro cabeludo até a sola dos pés, cada centímetro quadrado do corpo é um playground sensual, mas muitas pessoas se concentram apenas alguns lugares e esquecem o resto. Pense no sexo como uma massagem corporal completa que eventualmente inclui os genitais.

Alguns pontos não genitais que podem ser surpreendentemente eróticos incluem: o couro cabeludo, orelhas, face, pescoço, pés e parte de trás dos joelhos.

3. Vá devagar

Um longo período de preliminares ajuda as mulheres a terem orgasmos. Em comparação com os homens, a maioria das mulheres precisa de muito mais tempo para se preparar para a penetração.

Terapeutas sexuais recomendam pelo menos 30 minutos de beijos, toques e carícias sensuais em todo o corpo antes de ir para a próxima fase.

4. Saia da rotina

Você já notou como o sexo é mais excitante em hotéis ou motéis? Isso acontece porque este tipo de sexo sai da rotina.

Bioquimicamente, a dopamina (neurotransmissor) do cérebro governa a libido. À medida que a dopamina aumenta, cresce também a excitação e a probabilidade do orgasmo. E o que aumenta a dopamina? A novidade! Então tente algo diferente.

5. Use um lubrificante

Em apenas alguns segundos, o lubrificante torna os órgãos genitais das mulheres (e homens) mais eroticamente sensíveis, por isso ajuda as mulheres a terem orgasmos.

Além disso, para mulheres que experimentam pouca lubrificação na pós-menopausa, o sexo pode ser desconfortável sem um lubrificante.

6. Conte com a ajuda de um vibrador.

Mesmo se você fizer tudo isso, algumas mulheres ainda têm problemas para chegar ao orgasmo e precisam de estímulos intensos que só os vibradores podem proporcionar.

Um terço das mulheres americanas tem vibradores, mas poucos casais os incluem durante o sexo. Algumas pessoas temem ser "substituídas" pelo aparelho, mas a verdade é que as ferramentas elétricas não substituem, apenas ajudam a fazer o trabalho com mais eficiência.