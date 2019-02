Os signos do zodíaco que capricham no primeiro encontro

O primeiro encontro pode determinar se as coisas funcionarão ou não, portanto, as pessoas tendem a caprichar mais para esse evento. Existem três signos do zodíaco que são mestres na arte de impressionar no primeiro encontro.

Veja você está na lista dos mais caprichosos:

Áries

O ariano vai querer ter tudo sob o controle antes de um encontro. Ele é competitivo e joga para ganhar, por isso ele vai apostar em um primeira encontro caprichado. Mas se prepara, esse signo tem muita energia e pode ser do tipo que estende os encontros para festas ou algo mais.

Leão

O leonino gosta de impressionar e causar uma boa impressão por onde passam. Nos encontros eles costumam planejar algo sofisticado e que deixe aquele momento registrado na memoria do outro. São do tipo que investe pesado na aparência.

Libra

Os librianos são os mais detalhistas do zodíaco, por isso, eles podem até exagerar no capricho. Esse signo vai um pouco além de tentar impressionar, ele gosta de planejar as coisas para agradar o outro de todas as formas possíveis e de uma maneira bonita.

