Israel inicia sua primeira missão espacial em direção à Lua

Israel lançou na madrugada desta sexta-feira (22) sua primeira missão espacial em direção à Lua e deve se tornar o quarto país a chegar ao satélite natural da Terra, após Estados Unidos, Rússia e, mais recentemente, a China.

O rover "Beresheet" (palavra em hebraico para "Genesis") partiu às 3h45 (horário local) de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), impulsionado pelo foguete Falcon 9, da empresa de exploração espacial SpaceX.

O lançamento foi acompanhado de Israel pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por sua esposa, Sarah, e por cerca de 500 funcionários da agência espacial do país e de suas famílias. A nave, uma espécie de "cápsula do tempo", leva uma cópia da Torá, o Velho Testamento hebraico, fotos de símbolos israelenses e canções judaicas.

É a primeira vez que um foguete privado leva um rover até a Lua. O veículo de exploração lunar foi desenvolvido pela SpaceIL, organização sem fins lucrativos que contou com o apoio de empresários, institutos de pesquisa e agências do governo para coletar US$ 100 milhões para o projeto.

A chegada à Lua está prevista para ocorrer entre 11 e 12 de abril, e o rover coletará dados durante três dias.