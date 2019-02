Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O último final de semana de fevereiro chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Chegará o momento de tomar uma decisão importante em sua vida e você precisará ter muita sabedoria. Isso também significa que você precisa controlar sua personalidade forte para evitar problemas.

Você terá um desafio no trabalho e, em breve, um aumento de salário ou posição, então coloque todo o seu esforço nesse projeto. Nesta sexta-feira você recebe uma surpresa de alguém que você não vê há muito tempo.

É hora de continuar investindo em sabedoria. Cuidado com as traições e novos amores, lembre-se de que você deve ir com calma quando acaba de conhecer alguém. Sua maior compatibilidade é com os signos de Capricórnio e Virgem.

Seus números da sorte são 03, 21 e 99. Você terá um fim de semana com convites para festas ou convívio familiar. Cuidado com quedas.

Touro

Neste momento, a sorte é sua e você deve se arriscar nas oportunidades. Só tome cuidado com o que você fala, não deixe todo mundo saber seus planos.

Seu signo é carismático e passa confiança, portanto você tende a se dar bem em tudo relacionado a relações públicas e vendas.

Este fim de semana você vai se lembrar de pessoas que não estão mais com você. Tenha cuidado com o transito ou problemas legais e tente ser mais cauteloso.

Você verá pessoas da sua família. Seus números da sorte são 14, 21 e 33. No amor você estará tranquilo, mas seu signo é carinhoso e sempre deseja alguém para fazer companhia.

Gêmeos

Você experimentará uma mudança positiva nos e terá a oportunidade de fechar ciclos do amor ou trabalho.

Este será um momento de renascimento em sua maneira de pensar e finalmente amadurecer. Você terá força suficiente para enfrentar qualquer problema que surja.

Tenha cuidado com a inveja! É preciso ser mais cauteloso com o que fala, lembre-se que nem todo mundo quer o melhor para você.

No amor, as coisas continuam tranquilas com seu parceiro e você pode pensar em formalizar o relacionamento.

Para aqueles que estão solteiros, é hora de se deixar apaixonar. Seus números da sorte são 19, 32 e 80. Cuide da sua mente e fique longe de amizades tóxicas para não atrair situações negativas.

Metro Jornal A falha que pode fazer cada signo do zodíaco ser infiel

Câncer

Você sairá vitorioso de qualquer problema que tenha neste momento e poderá superar toda a inveja que o rodeia.

Seu signo é o mais sentimental do zodíaco, então você não pode deixar pessoas negativas entrarem em sua mente e em sua vida. Lembre-se de que o mais importante é cuidar da sua estabilidade emocional.

Eles o convidam para uma festa no sábado e será um momento de muita diversão. Não duvide tanto do amor daquela pessoa que tenta se aproximar de você.

Você terá sorte com os números 28, 31 e 70.Cuide de problemas de infecção de pele. Aqueles que são casados ​​terão um fim de semana de convivência profunda com o parceiro.

Leão

Esta sexta-feira será de crescimento para o seu signo, especialmente no aspecto econômico. Você terá muita sorte em tudo relacionado a novos negócios.

Seu signo se entrega ao lado sexual com facilidade, portanto é preciso ser mais cuidadoso e evitar trair seus parceiros. Lembre-se de que você não deve confiar tanto nas pessoas que acabou de conhecer.

Um amor do passado convida você para sair. Seus números da sorte são 13, 45 e 78. Sua cor é o amarelo.

Virgem

Você terá uma revelação nestes dias que o ajudará a entender o que acontece em sua vida. Este é um dos signos mais inteligentes do zodíaco por isso a inveja pode te seguir. Se proteja sempre de qualquer energia negativa.

Em qualquer contrato, certifique-se de ler as “letras pequenas” com muita atenção. Faça algumas na sua casa para deixar a energia circular melhor.

Este fim de semana você sai para um momento especial. A lembrança de um amor do passado e o deixa um pouco triste; tente conversar e ficar em paz. Você será convidado para um casamento ou festa de família.

Sua sorte será com os números 18, 23 e 70. Seu melhor dia será o domingo.

Metro Jornal O erotismo de cada signo do zodíaco

Libra

Você terá dias de muita confusão em sua vida pessoal e não saberá como agir em situações da vida profissional e amorosa.

Lembre-se que seu signo está cheio de dúvidas, porque é o mais instável e sempre batalha para tomar decisões, então tente analisar tudo o que você vive neste momento com cautela.

Você terá uma sexta-feira pesada, com reuniões e novos projetos, então tente relaxar para que tudo termine da melhor forma.

Reservar o sábado para os amigos e o domingo para as pessoas que mais ama pode ajudar a passar dias mais tranquilos e felizes.

Cuide da sua saúde. Seus números da sorte são 02, 13 e 88.

Escorpião

Você entra em um estágio de sorte no aspecto econômico. É preciso aproveitar todas as oportunidades que surgem em seu caminho.

Tenha cuidado com ciúme ou problemas com o seu parceiro, tente não ser tão explosivo para tomar a melhores decisões. Na sexta-feira, saia com seus amigos para se divertir.

Neste momento as energias devem circular na sua casa, então tente doar tudo o que não usa, pois isso é bom para renovar o ambiente. Seus números da sorte são 21, 33 e 40.

Alguém da sua família anuncia uma gravidez que lhe dará muita alegria. O escorpiano solteiro pode conhecer novas paixões e até amores. Lembre-se que o melhor método para você atrair a sorte neste aspecto é se sentir confiante e sorrir.

Sagitário

Este é um estágio de muita espiritualidade e hora de conhecer a si mesmo. É hora de tomar decisões importantes para o seu bem-estar, como iniciar um negócio ou formalizar seu relacionamento.

Em questões do coração, os solteiros ficarão confusos por não saberem o que fazer com dois amores, lembre-se de que você deve seguir seu sentimento e intuição, além de ficar com quem o trata melhor.

Uma viagem pode ser planejada. Você irá a uma festa neste sábado e é preciso tomar cuidado com o consumo de álcool. Se beber, não dirija. A notícia do casamento de alguém querido chegará. Seus números da sorte são 03, 21 e 44.

Metro Jornal Os signos que podem se distanciar mesmo quando estão apaixonados

Capricórnio

Você terá a oportunidade de crescer no local de trabalho. Uma posição melhor ou um aumento de salário podem acontecer se você ficar atento e agir no melhor momento.

No amor, você continuará com o seu parceiro atual e falará sobre algo maia sério. Ainda assim, tenha cuidado com os relacionamentos do passado, para que eles não o incomodem nem o acabem atraindo situações complicadas.

Os capricornianos que estão solteiros encontrarão um amor de Áries ou Touro muito compatível. Sua sorte será com os números 21, 30 e 43. Tente não ser tão soberbo em sua vida, é melhor se comportar com mais humildade.

Lembre-se que você precisa conviver mais com sua família, então tente organizar mais momentos juntos. Este domingo será um bom dia para isso.

Aquário

Este é um estágio de estabilidade econômica e a estimulação do seu lado místico também está se aproximando.

É hora de fazer uma mudança radical nas amizades e fugir de todas as pessoas que atraem energias negativas.

Também é hora de impulsionar seu próprio negócio. Seus números da sorte são 01, 23 e 50. Administre bem seu dinheiro.

Será um final de semana cheio de alegrias e surpresas agradáveis ​​com as pessoas que você mais ama, então tente aproveitar ao máximo. A partir de agora, comece a aproveitar seus sábados para crescer intelectualmente ou espiritualmente. O amor de um Áries ou de Gêmeos chagará na sua vida para ficar.

Peixes

Você está no seu momento de força e poder. É hora de ter bons resultados em questões econômicas.

Tente medir sua personalidade forte, porque às vezes você se auto-sabota suas relações – com gente próxima ou não. Resolver as pendências o deixará em paz, especialmente se existe alguma dívida a ser paga.

Os solteiros não devem se apressar em tentar encontrar o amor, a pessoa certa virá quando menos perceberem. Você terá muita compatibilidade com alguém dos signos de Áries ou Escorpião.

É preciso cuidar do que come e evitar consumir muito álcool. Seus números da sorte são 08, 09 e 32. Você pode receber presentes ou gestos que você esperava. Lembre-se de que seu signo pode gastar sem pensar e isso atrasa seus planos.