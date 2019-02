Fortnite terá skin exclusiva para os compradores do Samsung Galaxy s10

A Samsung e a Fortnite unem forças mais uma vez. As empresas vão disponibilizar uma nova skin exclusiva para quem comprar um dos novos smartphones da linha Galaxy S10.

Sem dúvida, um pequeno presente para os jogadores do popular game battle royale. Confira a imagem:

Fortnite

De acordo com informações do ComicBook.com, a nova skin chamada iKONIC é inspirada no estilo de vários artistas de K-Pop.

A novidade será completamente exclusiva para os compradores de um dos três modelos diferentes da nova linha de smartphones da Samsung.

