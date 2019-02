Qual o clima em Marte? NASA InSight tem a previsão do tempo

Qual o clima em Marte? A NASA InSight agora oferece relatórios diários sobre o inverno gelado do planeta vermelho, conforme revelado pela NBC.

O Laboratório de Propulsão a Jato da agência especial publica os altos e baixos do clima, juntamente com a velocidade do vento e a pressão atmosférica.

No domingo, o InSight registrou uma alta de 2 graus Fahrenheit (menos 17 graus Celsius) e uma baixa de menos 138 graus Fahrenheit (menos 95 graus Celsius).

Os cientistas precisam conhecer o clima local de Marte para determinar se o sismômetro da InSight registra marsquakes (terremotos marcianos) reais ou simplesmente mudanças de vento ou pressão.

A InSight pousou perto do equador de Marte em novembro. Ela também fornece atualizações meteorológicas, enquanto circula por Marte.

