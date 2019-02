A nova e perigosa falha de segurança do WhatsApp que afeta iPhones

O WhatsApp e o iPhone são novamente os protagonistas de um novo erro de segurança, de acordo com informações do site ABC.

O novo recurso de privacidade do app permite que usuários do IOS usem Touch ID ou Face ID (impressão digital ou reconhecimento facial) para abrir o aplicativo.

Se essas opções forem ativadas, cada vez que o usuário quiser entrar no WhatsApp, ele terá que se identificar. Caso contrário, você não poderá acessar os bate-papos.

No entanto, usuários de "Reddit" detectaram uma grave falha. É possível burlar a medida de segurança: quando você quer para compartilhar um arquivo, e desde que o intervalo de tempo para configurar a identificação biométrica não seja «Imediatamente». Com isso, é possível acessar mesmo com o bloqueio.

Em comunicado a Reuters, o app de mensagens disse que já ciente do problema e que haverá uma solução em breve. No entanto, a recomendação de imediato é usar de bloqueio como "imediatamente".

