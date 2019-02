Epic Games remove anúncios do Fortnite no YouTube em resposta ao escândalo de pedofilia

A Epic Games, desenvolvedora do jogo Fortnite Battle Royale, retirou seus anúncios do YouTube, de acordo com informações do site Wired.

Tudo ocorre depois de um sério escândalo envolvendo a popular plataforma de vídeo sobre conteúdo pedófilo.

A empresa de games removeu seus anúncios depois de saber que as publicidades estavam sendo exibidas em vídeos envolvendo garotas jovens.

Um porta-voz da Epic afirmou que tirou os anúncios indefinidamente, até que mais ações sejam tomadas no YouTube sobre o assunto.

A plataforma também se manifestou dizendo que "quando encontramos conteúdo que viola nossas políticas, paramos imediatamente de veicular anúncios e removemos o material completamente".

LEIA TAMBÉM: