Estes 6 pilares da dieta japonesa são a chave para o país ter o maior número de centenários

Chegar aos 100 anos na vida é o sonho de muitos e a resposta para a está incógnita poderia estar na Ásia. O Japão é atualmente o país com a maior expectativa de vida: 88,5 anos e com maior número de pessoas centenárias, mais de 65mil registradas.

Estes são os seis pilares da dieta japonesa para uma vida centenária e dos centenarios da ilha de Okinawa. Conhecida como a terra dos imortais, a Ilha está no radar de vários pesquisadores por possuir mais de 65 mil centenários registrados, sendo que vários deles vivem com idenpendência até os 97 anos.

Comer devagar e mastigar bem

Se você mastiga corretamente, o estômago trabalha menos. Os centenários japoneses comem com calma. Desde pequenos, as crianças são instruídas a isso. Algo tão simples como mastigar devagar ajuda a sentir a saciedade mais rápido, facilita a digestão e absorção dos alimentos.

Poucas calorias

No Japão, as pessoas consomem em média 2719 calorias diárias. Segundo geriatras que estudam o país, esse valor é indicativo para explicar como eles vivem mais que a media mundial. Os japoneses têm uma pratica chamada hara hachi bu – coma até se sentir 80% satisfeito.

Reprodução/ Pixabay

Consumir pouca carne

A dieta segue uma alta taxa de carboidratos. Principalmente os extraem de verduras, frutas ou cereais. A maior parte de absorção lenta e com boa quantidade de fibras e pouca de gorduras.

Segundo a nutricionista Shelly Maniscalco, em entrevista ao Huffpost, os japoneses da Ilha de Okinawa consomem uma boa base de proteínas vegetais, portanto a filosofia da dieta seria: alta em carboidratos, quantidade moderada de proteína magra e cheia de nutrientes.

Comer alimentos da temporada

Os japonese preferem deixar a natureza marcar o ritmo, e não recorrem a vegetais de outras partes ou de cultivo forcado em estufas. Desta forma não alteram a composição dos alimentos e comem o que a natureza provê.

Os cientistas da Eat Lancet Comission indicaram a dieta de okinawa, especificamente, e a japonesa como as mais próximas do que foi divulgado como a dieta planetária.

Reprodução/ Pixabay

A dieta não pode ser um fator de estresse

É o país com o menos numero de obesos do mundo, 4% contra 30% no Brasil, por exemplo. O segredo pode estar na dieta rica em algas, verduras, vegetais e peixe. As quantidades razoáveis de comida durante as refeições também podem ser parte do segredo.

Hábitos saudáveis

Os japonese realizam atividades continuas que os mantêm sempre ocupados, como a prática moderada de um esporte, uma rotina de sono saudável, tomar banho em águas termais.