Agência especial do Japão pousa em um asteroide hoje e você pode assistir ao vivo

A espaçonave Hayabusa2, da agência espacial japonesa, pousa hoje no asteroide Ryugu, de acordo com informações do site Space. A missão realizará coleta de amostras e você pode assistir a ação ao vivo.

As manobras serão transmitidas pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) a partir das 18h45 (horário de Brasília).

A espaçonave ainda vai se aproximando do corpo celeste, enviando imagens de sua câmera de navegação. A transmissão estará disponível no canal do YouTube da instituição.

Hayabusa2 ainda tem mais trabalho a fazer em Ryugu, incluindo a liberação de mais um pequeno robô na superfície do asteroide, antes de voltar para casa no final deste ano.

