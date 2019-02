Os signos independentes e que sabem lidar com a solidão como nenhum outro

Esses signos independentes do zodíaco não precisam estar com alguém para sentir-se grato pela vida que eles têm: eles estão completamente felizes por estarem sozinhos.

Algumas pessoas não lidam bem com a solidão, já outras sabem exatamente como aproveitar a própria companhia e, inclusive, acham que passar um tempo consigo mesmo é essencial.

Confira se você está nessa lista:

Aquário

O aquariano adora ficar sozinho. Ele não é do tipo que deixa de fazer um passeio, ir à praia ou ao cinema porque não tem companhia, muito pelo contrário: ele até prefere realizar essas atividades ouvindo somente seus pensamentos.

Virgem

O virginiano gosta de formar sua própria opinião e tomar suas próprias decisões. Costuma passar um tempo maior focado em si mesmo quando precisa resolver problemas. Essa caraterística faz com que as pessoas regidas por esse signo sejam fortes e tenham uma grande confiança interna.

Sagitário

São ótimos amigos e amam a sua família, mas mesmo assim o sagitariano é do tipo que prefere viajar e morar sozinho. Eles seguem suas próprias regras e se sentem mais inspirados a apreciar a vida quando não são distraídos pelos problemas dos outros.

Touro

O taurino gosta de ficar sozinho para ouvir seus sentimentos e descobrir mais sobre si mesmo. São pessoas que perdem o contato com suas emoções porque sempre estão ocupadas cuidando dos outros. Isso faz com que eles enxerguem na solidão uma forma de compreender e cuidar do seu emocional.