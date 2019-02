Usuários reclamam da nova interface do Spotify

O popular aplicativo Spotify, que lidera o mercado de streming de músicas, liberou recentemente uma nova atualização.

No entanto, a mudança de layout não teria agradado todos os usuários, de acordo com o site especializado The Verge.

People are complaining that Spotify’s new interface buries the repeat button https://t.co/RaAJotMwyS pic.twitter.com/GzsHRLeiAh — The Verge (@verge) February 19, 2019

Os botões "Repetir" e "Ir para fila" foram movidos para um submenu. Com isso, o app priorizou o compartilhamento.

Vários usuários do Reddit afirmaram que as mudanças realizadas não parecem fazer muito sentido. Para ter acesso a novidade, é necessário ter a última versão do app.

