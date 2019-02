Tecnologia: Tudo sobre os novos Samsung Galaxy S10, S10e e S10+

Comemorando uma década desde o lançamento do primeiro Galaxy S, a Samsung apresentou nesta quarta-feira (20) uma nova linha de smartphones premium. São quatro modelos exclusivos: o S10, o menor S10e e o grande S10+. Um quarto modelo, o S10 5G também foi anunciado.

Os aparelhos apresentam a novíssima tela AMOLED dinâmica, câmera de última geração e desempenho inteligente. Como o primeiro smartphone com certificação HDR10+, oferece conteúdo digital vívido, com o mapeamento dinâmico de tons, o usuário verá uma gama mais ampla de cores, obtendo uma imagem brilhante e realista.

A tela dinâmica AMOLED do Galaxy S10 também inclui o primeiro Leitor Ultrassônico de Impressão Digital incorporado, que lê os contornos 3D de sua impressão digital.

O #GalaxyS10 identifica seu dedo no frio, calor e até molhado após uma chuva inesperada. Nosso leitor biométrico ultrassônico está ainda mais poderoso, garantindo mais segurança para o seu smartphone. #SamsungEvent pic.twitter.com/cWniwU8LfW — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) February 20, 2019

Inteligência avançada

O Galaxy S10 apresenta uma nova tecnologia de câmera e uma inteligência avançada que facilita a captura de fotos e vídeos épicos:

Lente Ultra Wide ( Panorâmica): Como novidade da série S, o Galaxy S10 oferece uma lente ultra-wide com campo de visão de 123 graus, igual ao do olho humano. Então, o que o usuário vê é o que está na imagem.

Gravação de Vídeo Super Estável (Super Steady) e com Alta Qualidade: O Galaxy S10 oferece gravação Super Estável com tecnologia de estabilização digital. As câmeras frontal e traseira podem capturar até a qualidade UHD e a câmera traseira oferece a flexibilidade de gravar em HDR10+6.

Câmera com Inteligência Artificial: Torna os recursos mais precisos graças a Unidade de Processamento Neural (NPU) que permite obter fotos de alta qualidade sem precisar selecionar manualmente as configurações avançadas da câmera.

Cinco câmeras e suporte de vídeo HDR10+. Até os vídeos de catioríneos ficarão com cara de filme premiado #SamsungEvent #GalaxyS10 pic.twitter.com/LvK95N3ECy — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) February 20, 2019

Recursos inteligentes de desempenho para aproveitar ao máximo o smartphone:

Wireless PowerShare: A Samsung apresenta o Wireless PowerShare, compartilhamento de Energia Sem Fio, no Galaxy S10, que possibilita carregar facilmente dispositivos com certificação Qi. Além disso, é capaz de carregar a si mesmo e a um segundo dispositivo simultaneamente8 através desse recurso enquanto estiver conectado a um carregador comum.

Performance Inteligente: O novo software de Inteligência Artificial do Galaxy S10 otimiza automaticamente bateria, CPU, RAM e até mesmo a temperatura do dispositivo com base no modo como o usuário usa seu smartphone, e continua a aprender e a melhorar ao longo do tempo.

Wi-Fi Inteligente: O Galaxy S10 vem com Wi-Fi Inteligente, que permite uma conexão ininterrupta e segura, alternando facilmente entre Wi-Fi e LTE, além de alertar sobre conexões Wi-Fi potencialmente críticas.

Rotinas da Bixby: A Bixby automatiza as rotinas e fornece recomendações personalizadas para facilitar a vida do usuário. Com rotinas predefinidas, como Direção e Antes de Dormir, sugeridas com base em seus hábitos, o Galaxy S10 simplifica as coisas e reduz automaticamente os toques no dispositivo, diminuindo as etapas do seu dia.8

Conectividade 5G

O Galaxy S10 5G é o primeiro smartphone 5G da Samsung. Com ele, os consumidores conectados em uma rede 5G, podem fazer download de uma temporada completa de um programa de TV em minutos.

O Display cinematográfico do #GalaxyS10 ajusta o seu conteúdo favorito de acordo com o ambiente. #SamsungEvent pic.twitter.com/o5hfckE1XG — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) February 20, 2019

Outras inovações

Oferece carregamento rápido sem fio 2.0, resistência à água e poeira IP689. O usuário terá a maior capacidade de armazenamento disponível em um dispositivo Galaxy, com 1 TB de armazenamento11 interno e a capacidade de adicionar um cartão microSD de 512 GB, obtendo até 1,5 TB12.

Desenvolvido para a melhor experiência de jogo possível, o Galaxy S10 foi construído com software de otimização de desempenho de jogos baseado em Inteligência Artificial e hardware premium, incluindo Dolby Atmos para modo de jogo e sistema de câmara de vapor para resfriamento.

Cores disponíveis

O Galaxy S10, o Galaxy S10+ e o Galaxy S10e estarão disponíveis em Branco, Preto, Verde, Azul e Amarelo . O Galaxy S10+ também estará disponível em dois novos modelos premium: Preto Cerâmica e Branco Cerâmica.