Pesquisa indica dia e hora exata em que as pessoas são mais infiéis

De acordo com uma nova pesquisa realizada pela IllicitEncounters.com, um site que ajuda pessoas a encontrarem relacionamentos extraconjugais, existe um dia e uma hora exata em que alguém está mais propenso a trair.

De acordo com Women's Health Australia, a hora da infidelidade é às 18:45 da sexta-feira. Além disso, a pesquisa identificou que as desculpas mais comuns para encobrir a traição neste momento eram uma “ida a academia” e um “happy hour com os amigos”.

“O que essa nova pesquisa mostra é que os traidores são criaturas de hábitos. “Eles têm rotinas rígidas e tendem a mantê-las para ver o amante”, disse Christian Grant, porta-voz da empresa.

O segundo momento mais propício para a traição foi terça à noite e a quantidade média de tempo reservado para o amamente é aproximadamente duas vezes por semana.