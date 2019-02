Os signos do zodíaco mais difíceis de intimidar

Muitas situações e pessoas podem causar intimidação e fazer com que sintamos medo. No entanto, alguns signos do zodíaco são mais difíceis de intimidar do que outros.

Confira se você faz parte desta lista:

Áries

O ariano não se importa com o que as outras pessoas pensam sobre ele e isso faz com que intimidá-lo seja algo muito difícil. Este signo valoriza bastante tudo o que conseguiu na vida e não tem medo de assumir riscos. As pessoas regidas por Áries são combativas e estão sempre preparadas para a luta.

Touro

Assim como o leonino, este signo valoriza seu potencial e sabe que é capaz de provar seu valor para quem os menospreza. Sua teimosia pode atrapalhar em algumas ocasiões, mas também faz do taurino alguém persistente e que não desiste do que quer.

Leão

O leonino sabe exatamente quais são seus valores, por isso ninguém os fará se sentir intimidados. Este signo é confiante e possui uma autoestima invejável. Por mais que os momentos de dúvida surjam, ele sabe que sua força pode superar grandes obstáculos.

Escorpião

O escorpiano não costuma deixar que ninguém interfira na sua vida ou no lugar que ele ocupa no mundo. Este signo é consciente das suas qualidades e sabe como se defender, eliminando do seu caminho – mais de forma turbulenta do que tranquila – pessoas que o ameaçam. Pode ser vingativo.

Capricórnio

O capricorniano não se intimida com um “não” e não tem medo de trabalhar duro para alcançar o que almeja. Este pode não ser o signo mais confiante do zodíaco em muitas situações, mas sua sabedoria nata faz com que ele tenha muita habilidade para tomar decisões e consiga chegar onde planejou.

Aquário

O aquariano não abaixa a cabeça quando alguém tenta intimidá-lo. Ele consegue provar seu potencial usando sua inteligência e ainda separa muito bem o lado pessoal, emocional e profissional. Sua habilidade de recomeçar também é admirável.