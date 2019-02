Os signos que precisam enfrentar os desafios de frente

Neste momento, alguns signos do zodíaco estão diante de desafios importantes e precisam deixar de tirar o corpo fora, encarando-os de frente e sendo realista para achar uma solução.

Confira quais são:

Áries

Mudanças na sua profissional ou instabilidades podem fazer com que você se dedique menos as pessoas que ama. Quem realmente o apoia e deseja sua felicidade irá ficar do seu lado e o motivará.

Se um relacionamento precisa que você se prive de crescer para continuar, é necessário reavaliá-lo totalmente imediatamente. No entanto, se isso não acontece e você pode contar com alguém sempre, chegou a hora de dar mais valor e ser mais justo com esta pessoa.

Leão

Você está colocando muitas esperanças e expectativas especialmente em assuntos do coração. Será que é mesmo justo julgar o outro como se todos fossem perfeitos? Ajustar aquilo que esperamos para uma perspectiva realista é fundamental e ajuda a saber se as coisas realmente “encaixam” – além de evitar decepções.

Peixes

É provável que você sinta uma mudança chegando. Mesmo que isso confunda e surpreenda um pouco, não é desculpa para descontar ou tratar alguém mal. Este é o momento ideal para enxergar a realidade sem expectativas irreais e aceitar que a perfeição não existe, nem mesmo no amor. Reflita sobre a sua viagem até aqui e tenha cuidado com o que você diz nos próximos dias.