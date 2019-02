Você precisa saber disso! Os melhores truques para usar no WhatsApp Web

O Whatsapp Web pode ser uma “mão na roda”. Esta versão do 'app' permite que você siga as conversas no computador, mas não apenas com base nisso.

Ele tem uma variedade de truques e recursos que os usuários iOS e Android podem aproveitar. Confira algumas recomendações e comandos com os quais você pode aperfeiçoar seu trabalho:

Transferir arquivos do dispositivo para o computador

Você pode utilizar o chat do app de mensagens para transferir arquivos do dispositivo celular para o computador (ou vice-versa).

Pesquisa simples por emojis

Você apenas tem que aplicar a lógica. Qual sentimento você quer expressar e anotá-lo? Claro, não esqueça os olhos feitos com dois pontos. Então …

: feliz

: dedo

: água

: raiva

Várias contas ao mesmo tempo

Sim, é possível alcançá-lo. O WhatsApp Web suporta apenas uma sessão por endereço IP, mas lembre-se de que você sempre tem uma ferramenta à mão: o modo de navegação anônima. Experimente e acelere seu trabalho

Formato da fonte

Esta é uma das variações mais simples. Como nos emojis, você deve aplicar apenas algumas combinações. Apenas certifique-se de que a palavra esteja no meio dos sinais que indicamos.

Itálico: _ Itálico_

Riscado: ~ Riscado~

Negrito: *negrito*

Modo escuro

Baixe o Dark Reader (Modo escuro) do navegador Google Chrome. Depois é muito simples: só ativar e pronto para uso.

LEIA TAMBÉM: