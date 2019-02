NASA revela que asteroide do tamanho de um campo de futebol passou pela Terra

Um asteroide gigante, do tamanho de um campo de futebol, passou pelo planeta Terra nesta terça-feira (19 de fevereiro).

O objeto, chamado Near Earth Object 2013 MD8, passou a uma velocidade de 30.418 milhas por hora, de acordo com informações da NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Relativamente próximo

Segundo a entidade americana, o 2013 MD8 passou a cerca de 3 milhões de quilômetros de distancia do nosso planeta.

A NASA considera um asteroide como "perigoso" quando está a uma distância inferior a 7 milhões de quilômetros (como é o caso).

Apesar do ocorrido, a situação não gerou riscos. Ela também tem uma série de asteroides catalogados e que passam cerca da Terra com frequência.

