Fiat Mobi 2019 ganha pacote mais arrojado e aventureiro; veja foto e preços

O pacote desenvolvido pela Fiat dá um ar mais aventureiro ao carro urbano e pode ser adicionado em qualquer uma das seis versões do Mobi 2019.

Batizado de pacote aventureiro será vendido a R$950,00 e nada mais é que aplicações visuais ao estilo do carro. Adesivos internos, teto, capô, faixas laterais e calotas, tudo pintado de preto, dão um ar mais jovial ao carro.

Os modelos Easy, Easyconfort, like e way são comercializados com motor 1.0 de quatro cilindros que geram 75cv. Já as versões Drive contam com um motor de três cilindros com 77cv de potência, sendo a GSR com câmbio automático de cinco marchas.

São seis versões do Mobi 2019 disponíveis confira os preços

Easy a partir de R$32.900

Way a partir de R$41,990

Drive por R$ 44,990

Drive GSR que sai por R$47.990.

Fotos do Mobi 2019, com pacote aventureiro e modelos tradicionais